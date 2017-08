Riapre dopo quasi tre anni la provinciale 108 del Cirone a Corniglio

E' riaperta dopo quasi 3 anni la strada provinciale 108 del Cirone a tutti i mezzi da oggi, con la posa della segnaletica. La Sp 108 si trova nel comune di Corniglio, al confine con la Provincia di Massa Carrara.

Lo ha reso noto la Provincia di Parma, che aggiunge:

"Per la riapertura del transito e garantire le minime condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e salvaguardare la pubblica incolumità, si è stabilito che il limite massimo di velocità è di 30 Km/h per tutte le categorie di veicoli, per l’intero tratto stradale.

Il transito sulla Sp 108 era interrotto dall’ottobre 2014, a seguito di eventi alluvionali; nei giorni scorsi la Provincia di Parma ha provveduto ad eseguire lavori di ripristino al reticolo scolante e di ripresa della pavimentazione stradale, che comunque non possono considerarsi risolutivi per consentire il transito con velocità ordinaria.

Gli interventi necessari per mettere in sicurezza la strada necessiterebbero di risorse finanziarie non disponibili, al momento, nel bilancio dell’Ente".