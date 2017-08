Di corsa o in bici: tra paesaggi incantevoli e sostegno al Soccorso Alpino

Sabato 12 agosto a Bosco di Corniglio si è svolta l’edizione “zero” della Bosco Bike and Run.

A scopo Benefico in favore del SAER stazione Monte Orsaro, circa 100 ciclisti di MTB e circa 60 corridori hanno riempito la Piazza di Bosco con allegria e voglia di fare sport

Gli organizzatori del raduno “libero” - il gruppo sportivo MTB di Bosco “Il Branco” e ASD Uassaganà per la parte Run - hanno espresso una grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione , nata dal Web e ben apprezzata dai partecipanti per il paesaggio stupendo .

Bosco, Monte tavola, Lagdei e Lagoni e le loro discese tutte sistemate grazie al supporto del Consorzio Miglioramento Alta Val Parma e dai volontari sono stati i protagonisti della biciclettata mentre la corsa ha toccato i paesi di Brea, Cirone , le Piane del Cogno e infine Bosco Vecchio .

"Si ringraziano i volontari che hanno fatto assistenza sul tracciato , l’assistenza Pubblica ed il SAER che ha vigiliato , Sponsor come Agisko ed alcuni “amici” ma soprattutto tutti i partecipanti che ci hanno permesso di raccogliere circa 400 euro per i “nostri “ ragazzi del SAER che da sempre in silenzio e umiltà vegliano su tutti noi e sui nostri monti.

Il prossimo anno si ripeterà senz ‘altro ed il paese di Bosco che da tempo non vedeva tanta gente in piazza sará prontissimo a migliorare ed accogliere tutti".