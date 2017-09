Sauna, una parte del borgo rinasce dopo la frana

«Grazie Giacomo per aver dato un nuovo volto a Sauna». Destinatario di questo messaggio, scritto su un cartellone posizionato all’ingresso del paese, è Giacomo Magri, socio fondatore dell’azienda Acmi di Fornovo con Sauna nel cuore.

L’occasione? L’inaugurazione - nel giorno di San Nicola - di un intervento di conservazione, recupero e rilancio di una parte del borgo, quella dove sorge la casa che ha dato i natali all’imprenditore, nativo di Sauna ma residente a Beduzzo. Ed è da qui che Sauna, paese così duramente colpito dall’emergenza idrogeologica del 2013, ha deciso di ripartire, di rialzarsi e di guardare al futuro con una nuova luce di speranza negli occhi. La rinascita parte proprio dal cuore del paese, dove Giacomo Magri ha voluto investire anche per dare un forte segnale positivo, di ripresa, mentre a poche centinaia di metri le trivelle sono in azione per il primo stralcio dei lavori per la messa in sicurezza dell’area colpita dalla grande frana che quattro anni fa rase al suolo case, capannoni e speranze. Ad essere stati completamente ristrutturati, seguendo scrupolosamente i canoni dell’architettura locale, sono stati due edifici: la casa natale di Magri e l’antica osteria, mentre alcuni ruderi sono stati rasi al suolo per far spazio ad una grande terrazza. Tanti le autorità e gli abitanti di Sauna, ma non solo, che hanno partecipato al taglio del nastro: a loro, in primis, ma anche alle ditte che hanno lavorato alla ristrutturazione, sono andati i ringraziamenti di Luca Magri e del padre Giacomo, orgogliosi di presentare a tutti il grande lavoro che è stato fatto per trasformare quelli che erano ruderi in un luogo ordinato e accogliente, dove in un prossimo futuro potrebbe anche sorgere un Bed&Breakfast. «Qualcuno di potrebbe chiedere perché io abbia deciso di investire qui a Sauna - ha esordito Magri -. L’ho fatto innanzitutto perché prima di morire mi madre mi chiese di sistemare la nostra casa, ma anche perché io sono nato qui, le prime parole le ho detto in questa casa, è qui che ho mosso i miei primi passi ed è qui che abita il mio cuore nonostante io da anni risieda a Beduzzo». Magri ha ricordato poi i momenti bui della frana. «E’ stato forse allora che è scattato qualcosa - ha affermato Magri -, quel qualcosa che mi ha convinto a realizzare il sogno di mia madre». Tra le autorità presenti anche l’onorevole Giuseppe Romanini, che si è complimentato con una famiglia che «crede nel territorio e nelle sue possibilità di rilancio», mentre la consigliera ragionale Barbara Lori ha ringraziato Magri per «l’iniezione di fiducia per quella che può essere una prospettiva futura per questo territorio. Le istituzioni stanno lavorando per rilanciare il territorio, ma le prospettive diventano concrete solo con l’impegno dei privati».

Il consigliere regionale Alessandro Cardinali ha salutato con piacere quello che è un segnale di vitalità di questi territori, mentre l’ex presidente della Provincia, Vincenzo Bernazzoli, ha ricordato l’impegno preso allora, quando l’emergenza idrogeologica era al suo culmine, «di stare al fianco del nostro Appennino in difficoltà». A chiudere gli interventi delle autorità il sindaco di Corniglio, Giuseppe Delsante, che ha ricordato che «quattro anni fa Sauna viveva un dramma, mentre oggi siamo qui a inaugurare una ristrutturazione bella e meticolosa, che può esser punto di partenza per il rilancio di questo bellissimo borgo».