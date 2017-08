Evasione nella Casa Circondariale di Cremona dove un detenuto di nazionalità cilena che era uscito dal carcere perché autorizzato alla fruizione del permesso premio, non ha fatto rientro in istituto e ha fatto perdere le sue tracce. Le ricerche sono in corso. Lo rende noto il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. L’episodio segue di poche ore la duplice evasione avvenuta a Torino.