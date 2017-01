Getta la cocaina dal finestrino: denunciato

Alla vista del posto di blocco dei carabinieri, hanno fatto un rapido dietro front. Ma la loro manovra non è passata inosservata: la Punto sulla quale viaggiavano è stata bloccata dopo che i carabinieri del Radiomobile avevano visto il passeggero gettare un involucro dal finestrino. All'interno, sette dosi di cocaina. Per un 34enne dominicano è scattata la denuncia per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.