Ruba giubbotto e colpisce il vigilantes: arrestato ed espulso

Ha rubato un giubbotto ma è' stato arrestato dagli uomini delle Volanti. Quella faccia agli addetti alla vigilanza dell'Ovs, grande magazzino dell'abbigliamento di via Emilio Lepido, proprio non piaceva. E ci avevano visto giusto. Si trattava infatti di un marocchino classe 1989, senza fissa dimora è illegale sul suolo italiano.

Ebbene, l'uomo a un certo punto si è' sfilato il suo giubbotto, ne ha infilato uno nuovo e lo ha indossato. Poi si è rimesso quello vecchio ed è uscito. All'uscita è scattato l'allarme e l'uomo si è dato alla fuga ma è stato raggiunto da un addetto alla vigilanza. Nel frattempo sono arrivati i poliziotti che lo hanno arrestato oltre che per rapina, per aver colpito l'addetto del negozio che ha dovuto essere medicato al pronto soccorso. Il marocchino è' stato processato per direttissima ed è' stato condannato a un anno di reclusione con l'accompagnamemto coatto alla frontiera.