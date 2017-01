Via XXIV Maggio: "Rubati tutti i ricordi d'oro della mia vita"

Quando sono rientrati a casa, nel pomeriggio di giovedì, alla prima occhiata hanno creduto che i ladri fossero ancora lì. "E ci sono stati momenti di panico", racconta la proprietaria. Erano invece già fuggiti i soliti ignoti, lasciandosi dietro una portafinestra blindata pesantemente danneggiata e sui pavimenti le conseguenze della loro caccia al bottino.

Via XXIV Maggio, quartiere San Lazzaro. "Solita scena con armadi e cassetti aperti e rovesciati - la definisce la donna -. Io non tengo contanti in casa ma si sono presi i ricordi d'oro della mia vita". Ed è questo il colpo più forte da accusare: più del valore, i simboli. "Nei giorni scorsi avevo notato persone e auto con targhe straniere nel parcheggio di fronte, ma non me ne ero preoccupata troppo". Forse un giro di ricognizione in vista del blitz.