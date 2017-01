Arrivano i carabinieri: fugge e butta a terra un militare

L'arrivo di una pattuglia dei carabinieri è stato accolto con una corsa precipitosa da due stranieri in viale Vittoria. Uno dei due è riuscito a fuggire, l'altro ha cercato di divincolarsi, una volta raggiunto. A farne le spese è stato un carabiniere scagliato a terra. Il militare ha riportato lesioni guaribili in sette giorni. Lo straniero, un nigeriano di 23 anni, che apparentemente fuggiva perché privo dei documenti, se l'è cavata con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.