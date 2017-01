"Abitava" fra i giochi del parco di via Milano: denunciato nigeriano con precedenti penali

La Squadra speciale della polizia municipale hanno identificato e denunciato uno straniero che dormiva all'addiaccio in un gioco bimbi del parco di via Milano. "L'operazione rientra tra quelle volte a prevenire possibili situazioni di illegalità e che, in questo caso, si è sviluppata in sinergia con la locale Questura - dice una nota del Comune - per gli aspetti legati all'identificazione di persone che gravitano sul territorio in condizioni di irregolarità e al conseguente allontanamento".

Nei giorni scorsi gli agenti del servizio di prossimità avevano ricevuto la segnalazione della presenza di un senzatetto che talvolta dormiva nell’area attrezzata per il gioco bimbi in via Milano di fronte alla scuola, riparandosi nel cilindro di plastica dello scivolo. Questa mattina è stato trovato: si tratta di un nigeriano nato nel 1983, privo di documenti. L'uomo è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici in Questura. E' emerso che ha precedenti per rapina, rapina impropria, varie inottemperanze all’ordine di lasciare il territorio nazionale ed un decreto di espulsione emesso dal questore di Forlì nell'ottobre 2016.

L'africano è stato nuovamente denunciato per la permanenza in Italia nonostante l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato ed è stato affidato all’Ufficio Espulsioni della Questura per il trasferimento in un Centro identificazione ed espulsione, per essere rimpatriato.

“Nei giorni scorsi avevamo parlato di un giro di vite e un lavoro di sinergia tra la Squadra Speciale, da noi istituita, e le forze dell’ordine - commenta l'assessore alla Sicurezza Cristiano Casa -. I risultati cominciano a vedersi. Ringrazio il buon lavoro di controllo della polizia municipale. Giusto che chi non rispetta le regole che questo Paese si è dato ritorni in quello di origine. Ci auguriamo che, rispetto al predecessore, con il nuovo ministro degli Interni ci possa essere un dialogo più efficace e proficuo: noi vogliamo continuare a garantire libertà e sicurezza ai parmigiani, ma abbiamo bisogno che lo Stato sia sempre presente”.