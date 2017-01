Cerca di rubare una felpa e spintona la guardia giurata: 36enne arrestato e condannato

Ha cercato di rubare una felpa al Parma Retail ma è stato fermato. Per cercare di fuggire, ha spintonato la guardia giurata ma alla fine è stato bloccato e arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina impropria.

E' accaduto giovedì sera. Protagonista della vicenda è un 36enne di Langhirano. L'uomo è entrato al Decathlon Easy Parma, nell'area del Parma Retail: ha preso una felpa dagli scaffali e l'ha nascosta, cercando di oltrepassare le casse senza pagare. Sottoposto a controllo da parte del personale di vigilanza del punto vendita, l'uomo ha dapprima negato le accuse, poi ha spinto con forza la guardia giurata nel tentativo di fuggire dal negozio. Ma non è riuscito nel suo intento. All’arrivo della Volante, l'uomo è stato perquisito e arrestato. Venerdì è stato processato per direttissima e condannato a un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena.