Salta il furto di rame nella centrale di Vigheffio: arrestati due romeni

Avevano già preparato tutto. E se non fosse stato per gli agenti delle volanti probabilmente avrebbero rubato decine di metri di rame mettendo al buio mezza città. Sono stati arrestati per uomini della questura due romeni, pluripregiudicati, sorpresi mentre si stavano accingendo a tagliare i cavi di rame della centrale di Vigheffio. Per farlo si erano costruiti una enorme cesoia ma sono stati bloccati appena in tempo. Con ogni probabilità si tratta delle stesse persone che alcuni giorni fa hanno svaligiato anche il depuratore Iren di Castelguelfo.