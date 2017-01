Badante spintonata: la truffa diventa una rapina

Ennesima truffa agli anziani, questa volta hanno colpito in viale Caprera: due uomini in tuta blu, spacciandosi per fantomatici tecnici impegnati in un sopralluogo "per via dell'acqua contaminata" hanno convinto il padrone di casa novantenne ad aprire la cassaforte e a mettere soldi e gioielli sul letto. La badante, insospettita, ha cercato di intervenire: uno degli uomini le ha dato uno spintone ed è fuggito con i gioielli insieme al complice.