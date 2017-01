Un pensionato ottantenne parmigiano è stato denunciato per ricettazione: nel cortile interno della sua abitazione in via Firenze la polizia (chiamata da un uomo che aveva riconosciuto la sua bici appoggiata al muro della casa) ha trovato un centinaio di biciclette di "dubbia" provenienza. Le bici sono state sequestrate. Sono in corso le indagini della polizia per risalire ai proprietari.