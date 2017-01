Richiedente asilo e pusher: arrestato 22enne

I carabinieri hanno arrestato un nigeriano di 22 anni che viveva in un appartamento in via Cecchi insieme a quattro connazionali, tutti in Italia come richiedenti asilo. Nella camera del 22enne, nascosti nei calzini, i militari hanno trovato oltre due etti di marijuana e 10 grammi di cocaina cristallizzata. È stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.