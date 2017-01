Protagonista di una fuga rocambolesca l'altra notte in tangenziale, è stato arrestato dai carabinieri: si tratta di un albanese di 40 anni che, insieme a un complice, aveva appena rubato un Fiorino in via Jacchia. Ma proprio il proprietario del furgone, che quella notte faticava a dormire e stava fumando una sigaretta alla finestra, ha visto i ladri in azione e ha dato l'allarme.