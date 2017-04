In macchina con documenti falsi e arnesi da scasso: arrestato e subito libero

Nel corso di un servizio straordinario “anti-spaccio” della Polizia di Stato in collaborazione tra la Questura di Parma, il Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale di Reggio Emilia e la Polizia Municipale di Parma, alle 16.20 circa di ieri una pattuglia della Municipale ha controllato in Piazzale Pablo un’auto con due persone a bordo.

Sono stati identificati due cittadini albanesi: T.C., 37enne, pluripregiudicato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, e F.V., 31enne pregiudicato, entrambi non residenti in città. Da subito i due hanno dato segni di nervosismo ed insofferenza, e il conducente T.C. all'improvviso si è dato alla fuga, lasciando sul posto i documenti e il compagno, che è stato immediatamente bloccato.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una carta d’identità rumena intestata ad un cittadino rumeno ma riportante la foto dell’uomo fuggito. Inoltre, a bordo del veicolo sono stati trovati diversi attrezzi da scasso.

Condotto in Questura, F.V. è stato arrestato per possesso di documento falso valido per l’espatrio mentre tutto il materiale rinvenuto nel corso della perquisizione è stato sequestrato.

Su disposizione del P.M. di turno, poiché F.V. è risultato essere regolare sul territorio, incensurato e domiciliato a Cremona presso un parente, è stato rimesso in libertà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e di giudizio.​