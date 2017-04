Spaccia per almeno 350 volte e prova a investire carabiniere: arrestato

Spaccio di droga e tentato omicidio: queste le accuse che hanno portato in cella uno spacciatore nigeriano arrestato nelle scorse ore dai carabinieri del Nucleo radiomobile.

L'uomo, fermato insieme alla compagna, aveva messo in piedi un avviato centro di smercio della cocaina che dalla zona di via Bixio distribuiva droga in tutta la città. Per portare in giro lo stupefacente l'uomo, senza patente, utilizzava automobili fornite da connazionali. Durante un controllo nello scorso mese di febbraio il nigeriano aveva anche cercato di investire un carabiniere e per questo motivo gli viene contestato il tentato omicidio. Durante le indagini i carabinieri hanno registrato oltre 350 cessioni di droga da parte dei due pusher a consumatori italiani.