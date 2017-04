Risse ed esposti: il "Sabor" chiuso per una settimana

A seguito degli episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell'ordine al circolo “Sabor” di via Emilio Lepido, il Questore di Parma ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del circolo e la contestuale cessazione dell’attività.

Lo scorso febbraio, appena fuori dal locale e in seguito a una rissa scoppiata al suo interno, erano esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Ma nel recente passato - dicono le forze dell'ordine - si registra anche un episodio di accoltellamento di una cliente coinvolta, insieme ad altre donne, in una violenta lite scoppiata nel locale durante lo svolgimento di una serata organizzata dal circolo. A tali episodi si sono aggiunti numerosi esposti e denunce da parte dei cittadini, riguardo le frequentazioni del circolo e la condotta degli stessi, sia all’interno che nelle zone appena adiacenti al “Sabor”."

La sospensione dell’attività avrà la durata di sette giorni, partendo da lunedì scorso.