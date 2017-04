Doveva essere in comunità ma passeggiava in via Garibaldi: arrestato minorenne di Fidenza

Doveva essere ai domiciliari in una comunità a Vicofertile per vari furti messi a segno in Emilia e in Trentino, ma un carabiniere fuori servizio lo ha visto aggirarsi in via Garibaldi. Il giovane, un diciassettenne straniero nato a Fidenza, era scomparso dalla comunità dal 18 marzo. Con l'intervento di una pattuglia dei carabinieri è stato prima portato in caserma e poi, in arresto, al carcere minorile di Bologna.

RITIRATE 4 PATENTI. Quattro patenti ritirate dai carabinieri della compagnia di Fidenza nel weekend. Tutti avevano il tasso alcolemico oltre il limite di legge ma soltanto due sono stati denunciati: il tasso era oltre 0.80. In tutto sono stati decurtati 40 punti.

RUBA UNA BOTTIGLIA DI LIQUORE E FUGGE: ARRESTATO. I carabinieri hanno arrestato un extracomunitario 29enne che a Parma, al Conad della Ghiaia, aveva rubato una bottiglia di liquore. Scoperto dell'addetto alla sicurezza si è dato alla fuga ma è stato bloccato in piazza Garibaldi grazie all'intervento di una pattuglia di militari dell'Arma.