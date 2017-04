Droga in Pilotta e via Verdi: nuovi controlli, denunciati due pusher africani

Continua l'azione dei carabinieri per combattere lo spaccio in zona Pilotta-piazza della Pace. Nel weekend sono stati segnalati tre giovani, classe '88, '94 e '96, per uso personale di sostanze stupefacenti.

Denunciato invece un ivoriano 24enne che stava vendendo a un ragazzo di vent'anni due grammi di marjiuana. Addosso all'ivoriano i carabinieri hanno poi trovato 5,5 grammi di marijuana.

Denunciato invece in via Verdi un nigeriano 29enne che aveva appena ceduto dello stupefacente a un giovane, che poi è fuggito. Lo straniero aveva addosso 25 grammi di hashish.