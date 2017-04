Tradito dal "ciuffo" rosso: arrestato spacciatore cinese, sequestrati 346 grammi di marijuana

La segnalazione giunta agli investigatori della Squadra Mobile era precisa: “Un cinese con il ciuffo rosso che spaccia nei pressi della stazione di giorno e di notte”. In seguito ad alcuni appostamenti lo straniero - che non passava inosservato - è stato individuato dagli investigatori. Si tratta di Liu Xiaobo, 41enne di origini cinesi, che ha un precedente per un omicidio volontario commesso a Milano e le autorità gli hanno negato il rinnovo del permesso di soggiorno.

La perquisizione ha dava esito negativo ma il 41enne era nervoso. Gli agenti hanno perquisito anche la sua abitazione, dove non è stato trovato nulla. Lo straniero ha riferito di avere solo l'appartamento ma gli agenti hanno scoperto che una delle sue chiavi apriva una cantina nel seminterrato. Qui, in un contenitore per alimenti termico, sono stati trovati involucri in cellophane trasparente con circa 346 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. L’uomo, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura; dopo la convalida, è stato portato in carcere, in attesa del giudizio di merito, che si terrà il 19 aprile.