Trentenne aggredito e rapinato in centro: denunciati 4 minorenni

Aggredirono un 30enne in via Cairoli, facendolo cadere a terra e sferrandogli calci. Prima di fuggire, portarono via una confezione di cavetti per cellulare appena comprata dalla vittima. Per quell'aggressione la Squadra Mobile ha denunciato quattro minorenni, due dei quali stranieri.

Nel pomeriggio del 20 gennaio scorso, attorno alle 16, una Volante è intervenuta in via Cairoli per un’aggressione nei confronti di un uomo. Poco prima l'uomo era stato aggredito da quattro giovani: inizialmente lo avevano infastidito e sbeffeggiato lanciandogli contro dei biscotti, poi lo avevano aggredito violentemente e derubato di una confezione contenente dei cavetti per cellulare, comprata poco prima.

La vittima, che aveva riportato delle ferite al capo e al torace, era stato portato al pronto soccorso, riportando 10 giorni di prognosi.

Le Volanti hanno cercato i quattro giovani rapinatori, messi in fuga dai passanti che avevano soccorso la vittima dell'aggressione. Ma le tracce del loro passaggio erano rimaste impresse nelle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza di negozi della zona, oltre che nella memoria di alcuni passanti che avevano notato la banda scappare via e li avevano sentiti vantarsi di quanto avevano fatto.

La mattina dopo il 30enne è stato sentito dal personale della sezione Antirapine della Squadra Mobile per ricostruire i dettagli dell’aggressione. L’uomo ha spiegato che, mentre stava camminando in direzione Battistero per recarsi in via Repubblica provenendo da piazzale Salvo D’acquisto, aveva incrociato quattro ragazzi i quali, dopo averlo superato, iniziavano a lanciargli sulle spalle dei biscotti, additandolo e ridacchiando. Indispettito dal gesto, lui aveva chiesto spiegazioni e uno dei ragazzi ha continuato a lanciargli addosso i biscotti, seguito dagli altri tre.

Il 30enne ha cercato di allontanarsi, mentre l'aggressore più vicino gli urlava “ah bravo, scappa a nasconderti, scappa via”. Nei pressi di via Cairoli la banda è ricomparsa, ancora più aggressiva. Il primo dei quattro ragazzi gli si è parato contro dicendo “ohh, guardate chi c’è! ancora lui, adesso ci divertiamo”, mentre gli altri si sono portati alle spalle della vittima. Una volta circondato, l’uomo è stato attaccato dai tre che aveva alle spalle e buttato a terra. Poi i ragazzi lo hanno colpito con calci al fianco e alle gambe e lo hanno schiaffeggiato, rompendo gli occhiali e l’apparecchio acustico del 30enne. Solo l’intervento di un automobilista di passaggio e di una donna richiamata dal trambusto ha interrotto l’azione violenta.



Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato servizi di pattugliamento nelle vie del centro e nei luoghi di ritrovo di adolescenti, individuando in piazza della Pace un giovane che, per corporatura ed età, poteva corrispondere al giovane di colore immortalato nei fotogrammi dell'aggressione. Si tratta di un 16enne nigeriano residente a Parma che, alla presenza del padre, ha ammesso le proprie responsabilità e ha fatto i nomi degli amici che erano con lui quel pomeriggio. Il 16enneha ammesso di aver sferrato calci all’uomo a terra, ma di averlo fatto solo per aiutare l’amico che era stato coinvolto nella colluttazione. A suo dire, però, i cavi erano stati portati via solo dagli amici: lui non c'entrava.

Per l'aggressione sono stati identificati quindi un 17enne e 15enne italiani e un 17enne originario dell'Ecuador, tutti residenti a Parma. I quattro sono stati riconosciuti dal 30enne aggredito e sono stati deferiti alla Procura dei Minori di Bologna con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali.