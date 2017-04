Nato in Svizzera, residente a Reggio Emilia, 59 anni, era venuto a Parma per fare un po' di shopping, ovviamente gratis. I carabinieri l'hanno bloccato all'uscita dell'Eurosia con una borsa schermata artigianalmente per aggirare l'antitaccheggio, zeppa di capi appena rubati alla Conbipel, valore oltre 500 euro. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato. condannato a 10 mesi di reclusione e a pagare una multa di 300 euro.