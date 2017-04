Era andato regolarmente alla cassa a pagare due paia di scarpe. Ma una volta direttosi verso l'uscita, sono scattati allarme anti-taccheggio e controlli di rito. E dallo zaino che il cliente aveva sulle spalle sono emerse a mano a mano altre sei paia di scarpe del valore di circa 160 euro.

"Le ho comprate nei giorni precedenti", ha provato a giustificarsi l'uomo, un moldavo di 33 anni domiciliato a Parma e regolare sul territorio. Ma è stato smentito dagli altri clienti presenti in negozio, che hanno iniziato la caccia alle scatole "seminate" in vari nascondigli dal ladro. Che a quel punto è stato denunciato dai poliziotti delle Volanti per tentato furto aggravato.