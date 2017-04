Scassinano l'auto, poi aggrediscono il proprietario e cercano di rapinarlo: due tunisini in manette

Un pregiudicato albanese ha scoperto due sconosciuti che si sono intrufolati nella sua auto fra viale Piacenza e via Buffolara. I due uomini hanno finto di andarsene ma poco dopo sono tornati, cercando di immobilizzarlo e di rubargli una valigetta, che conteneva un computer. Nonostante i pugni dei due sconosciuti - due tunisini pregiudicati - la vittima della tentata rapina ha chiamato la polizia. Gli agenti delle Volanti hanno poi rintracciato i malviventi in viale Piacenza. I tunisini sono stati arrestati.

Attorno a mezzanotte e mezza circa di ieri le Volanti sono intervenute in viale Piacenza, all'incrocio con via Buffolara: un albanese pluripregiudicato e residente in città ha segnalato al 113 che qualcuno aveva cercato di rapinarlo.

Giunti sul posto, gli agenti hanno appreso che poco prima, mentre rincasava, la vittima aveva notato due persone nella sua Jeep Grand Cherokee parcheggiata in strada. Avvicinatosi per capire cosa stesse accadendo, l'uomo si è accorto che il vetro posteriore destro dell’auto era abbassato e dentro l’abitacolo c’erano due sconosciuti seduti sui sedili anteriori. Il proprietario ha urlato ai due di scendere, ma per tutta risposta l'uomo seduto al posto di guida gli ha puntato contro un cacciavite, urlando frasi incomprensibili in una lingua straniera. L'albanese ha chiamato il 113, mentre i due sono sono fuggiti a piedi verso via Bernini. In attesa dell’arrivo della polizia, la vittima ha iniziato a seguire i due malviventi, perdendoli di vista in fondo a via Guidotti. Popo poco, però, i due sconosciuti sono tornati indietro, cercando di strappargli di mano la valigetta che conteneva un notebook: uno ha cercato di tenere fermo l'albanese, mentre l’altro ha cercato di strappargli la valigetta con forza. La vittima però ha reagito con decisione, sebbene i due l'abbiano preso a pugni; ha cercato di rifugiarsi in auto ma, raggiunto, è stato colpito alle gambe con sassi e altri oggetti.

Gli agenti delle Volanti hanno intercettato e bloccato in viale Piacenza i due sconosciuti, riconosciuti immediatamente dalla vittima: si tratta di S.E.A., 30enne tunisino, e B.A.R., 31enne tunisino, entrambi pluripregiudicati, irregolari e senza fissa dimora. Al termine degli accertamenti, i due sono stati arrestati per tentata rapina aggravata in concorso e trasferiti in carcere in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.