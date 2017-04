Minorenne ruba in un appartamento in via Bixio: fermata con l'aiuto di un commerciante

È giovanissima: sicuramente minorenne. È stata arrestata una giovanissima, fermata mentre stava svaligiando un appartamento in via Bixio. La ragazza, insieme a una complice, era entrata nell'appartamento forzando la porta con un grosso cacciavite ma è stata messa in fuga dal ritorno della padrona di casa. Ovviamente le due ladre hanno cercato di scappare ma una delle due, appunto, è stata bloccata grazie all'intervento di un commerciante della via e dei vigili urbani. Poi sono intervenuti i carabinieri, che l'hanno arrestata. La ragazza dovrà ora comparire davanti al giudice del tribunale dei minori.