Inseguimento contromano in tangenziale: ma i ladri-bis riescono a fuggire

Il primo avvistamento (e il primo colpo messo a segno), intorno alle 22.30 di mercoledì. Ad allertare il 113 un residente che in via Fratelli Bandiera aveva notato tre uomini scendere da un balcone, salire a bordo di un’auto nero e fuggire velocemente.

Mentre la volante si stava recando sul posto per un sopralluogo, una nuova telefonata è giunta al numero delle emergenze: un altro cittadino segnalava un furto in corso in via Fellini. La Sala Operativa, accertato dai particolari forniti che si trattava della stessa banda, ha inviato velocemente gli agenti in zona. Giunta in via Volturno, una Volante ha avvistato l’auto segnalata ed è partito un inseguimento a forte velocità in direzione della tangenziale. L’auto dei ladri, giunta nei pressi della rampa di decelerazione di via Martiri della Liberazione, l'ha imboccata contromano prendendo la tangenziale in direzione nord. L’inseguimento è proseguito per diversi chilometri dma a un certo punto l'auto con a bordo quattro uomini è riuscita a far perdere le proprio tracce.

Le ricerche, proseguite da tutte le pattuglie presenti sul territorio, hanno dato per il momento esito negativo.