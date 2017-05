Furto in casa: si arrampicano lungo i tubi del gas e portano via una cassaforte, bottino da 40mila euro

Furto nella notte a Parma: bottino da 40mila euro. I ladri si sono arrampicati lungo il tubo del gas e sono entrati in un appartamento in una palazzina di via Vienna.

Le Volanti sono intervenute attorno a mezzanotte per un furto in appartamento. L'uomo che ha chiamato il 113, rientrando a casa ha trovato la porta blindata bloccata dall’interno ed è dovuto entrare da una porta finestra del balconcino, che era stata forzata.

L’appartamento era stato messo a soqquadro ma non mancava nulla. Gli agenti però hanno scoperto che i ladri, dopo aver rovistato nell’appartamento al piano rialzato, si sono arrampicati su un tubo della condotta del gas e sono entrati in quello posto al piano superiore, rovistando nelle camere e portando via una cassaforte, che conteneva preziosi ed effetti personali per un valore complessivo di circa 40 mila euro.