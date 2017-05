Un ivoriano di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile per rapina impropria. Il giovane, lo scorso 5 maggio, durante la notte si era intrufolato in un appartamento in via Micheli ed era stato sorpreso dal padrone di casa mentre rovistava nelle stanze. Era scaturita una violenta colluttazione tra i due: poi il ladro era riuscito a fuggire, ma aveva lasciato una "traccia" preziosa, un telefonino. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo: ora è in via Burla.