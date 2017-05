Fermato in viale dei Mille con la droga addosso: denunciato

Nel serata di giovedì gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno denunciato a piede libero O.D., 24enne di nazionalità nigeriana, in Italia senza fissa dimora. L'uomo era nei pressi di Via dei Mille insieme ad altri stranieri che alla vista dei poliziotti si sono dati alla fuga. Fermato, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 13.6 grammi di marijuana.

Sempre nella stessa serata una volante è intervenuta al centro commerciale Panorama in seguito ad una segnalazione giunta al 113. E in particolare relativa a un furto di merce all’interno del punto vendita Oviesse.

Un 26enne di origine marocchina è stato notato dal personale di vigilanza del negozio mentre prelevava alcuni capi d’abbigliamento dagli scaffali e li nascondeva sotto i propri abiti. Insieme a lui un complice, anch’esso di origini magrebine che è però riuscito a sfuggire al controllo del personale di vigilanza allontanandosi prima dell’arrivo della volante. Gli agenti hanno proceduto alla denuncia di E.S. per furto aggravato in concorso.