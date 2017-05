Furti al Centro Torri e all'Esselunga: denunciate due coppie

Furto all'IperCoop del Centro Torri e all'Esselunga di via Emilia Ovest: denunciate due coppie.



La Volante è intervenuta ieri pomeriggio al Centro Torri. Un 30enne pregiudicato e una 23enne etiope sono stati sorpresi dagli addetti alla vigilanza del supermercato, mentre nascondevano sotto gli abiti alcune bottiglie di vini e liquori e altri generi alimentari presi dagli scaffali. I due hanno oltrepassato le casse cercando di uscire senza pagare ma sono stati individuati e denunciati per furto aggravato in concorso. La ragazza africana è stata anche per inosservanza del foglio di via obbligatorio.

Ieri sera, inoltre, una Volante è intervenuta anche all'Esselunga di via Emilia Ovest: anche in questo caso un uomo e una donna sono stati sorpresi da una guardia giurata, in servizio antitaccheggio nel supermercato, mentre oltrepassavano le casse senza pagare alcuni prodotti nascosti nel passeggino della loro figlia neonata. Sono stati denunciati per furto aggravato in concorso un 34enne di Felino e una donna, entrambi albanesi.