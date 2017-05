L' "ordinaria" sequenza di furti nei supermercati: denunciati in tre

Aveva nascosto nello zaino bottiglie di superalcolici per un valore di circa 60 euro. Ma le sue mosse non sono passate inosservate e DC. D., 19 anni, italiano di origini etiopi residente a Sorbolo, pregiudicato, è stato fermato dal personale di sorveglianza del “Centro Torri” e "affidato" ai poliziotti delle Volanti, che lo hanno denunciato per furto aggravato in concorso e porto di oggetti atti ad offendere. Nello zaino utilizzato per fare bottino all'IperCoop c'era infatti anche un martelletto frangi-vetro. Da accertamenti successivi si è a appurato che il giovane ha agito insieme ad un complice che è pero riuscito ad allontanarsi inosservato.

Ma questo è stato solo il primo di una lunga serie di tentati furti in supermercati che hanno richiesto l'intervento dei poliziotti.

Nel corso del pomeriggio, una minorenne residente in provincia di Reggio Emilia, è stata sorpresa nello stesso luogo a prelevare alcuni prodotti di cosmetica e diverse bottiglie di super-alcolici, riporli nella borsa ed oltrepassare le casse senza pagare nulla. La ragazza è stata denunciata a piede libero per Furto Aggravato e Falsa Attestazione sull’identità personale; successivamente è stata riaffidata ai genitori.

In serata gli agenti sono intervenuti al supermercato Carrefour Express di vicolo S. Alessandro. D. MM., 52enne italiana nata in Etiopia, pregiudicata e residente a Fidenza, è stata sorpresa dal personale dell’esercizio commerciale mentre usciva dal negozio con alcuni articoli alimentari non pagati, tra cui 40 confezioni di frutta secca, contenuti all’interno dello zaino. La donna - che al momento del controllo era sprovvista di documenti di identità - è stata accompagnata in Questura per procedere alla sua identificazione tramite rilievi foto-dattiloscopici. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che a suo carico, oltre a precedenti specifici, gravava il provvedimento di Divieto di Ritorno nel Comune di Parma: è stata così denunciata per Furto Aggravato ed Inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio.