Prima hanno rubato generi alimentari in un supermercato. Poi, quando sono state scoperte, hanno cercato di fuggire e hanno anche colpito con una catena il gestore del negozio. È successo ieri pomeriggio in via Costituente. Le responsabili sono due donne, una residente a Parma, l'altra a Piacenza, entrambe con precedenti penali. Sono state arrestate per rapina e ora si trovano ai domiciliari.