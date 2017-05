Nel maggio dello scorso anno i carabinieri lo avevano trovato in possesso di eroina per un totale di 102 grammi, sia addosso che nella sua abitazione di via Spadolini. Dalle indagini che ne erano seguite, i militari erano potuti risalire a numerosi clienti abituali dello spacciatore, un tunisino di 39 anni. Oggi in tribunale, davanti al gup Sarli (pm Nunno), l'uomo è stato condannato con giudizio abbreviato a quattro anni di reclusione e 14mila euro di multa per il reato di detenzione a fini di spaccio si sostanze stupefacenti.

Sempre oggi, ha patteggiato due anni e quattro mesi e 4500 euro di multa un crotonese di 36 anni resistente a Parma, che nel dicembre 2016 era stato pizzicato in possesso di cinque chili e mezzo di cannabis, che stava trasportando sulla propria automobile.