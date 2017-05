Furti all'Esselunga e al Panorama: denunciati due stranieri

Sabato mattina la Polizia di Stato è intervenuta al supermercato Esselunga di via Emilia Est, per un furto. E' stato denunciato, per furto aggravato, un 34enne indiano, in Italia senza fissa dimora, irregolare e pregiudicato. L'uomo è stato notato dal personale di vigilanza mentre prelevava alcune bibite e bottiglie di superalcolici dagli scaffali, per poi nasconderli sotto i vestiti.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti anche al centro commerciale Panorama. Un 22enne pregiudicato, residente a Felino ma nato in Burkina Faso, sabato pomeriggio ha cercato di rubare una bicicletta nel parcheggio. Notato da una guardia in servizio, il giovane è stato poi identificato dagli agenti delle Volanti e denunciato per tentato furto aggravato.