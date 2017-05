"Sono un fisioterapista". E col massaggio le porta via i gioielli

Si è fidata di quei nuovi clienti che le avevano portato un paio di pantaloni da modificare. E il risultato sono una collana e tre anelli d'oro spariti da casa. E' successo ieri in via Toscana, intorno alle 19.15. Un uomo e una donna, italiani, hanno suonato al campanello di una signora che esegue a domicilio piccoli lavori di sartoria. Una volta consegnati i pantaloni e dopo aver fatto due chiacchiere, l'uomo ha detto di essere un fisioterapista e si è offerto di eseguire un massaggio per alleviare i dolori al collo lamentati dalla sarta. E nel fare il piccolo massaggio le ha portato via la collana. Con la stessa destrezza con cui la complice si è infilata in bagno e ha scovato tre anelli.

La padrona di casa si è accorta del furto appena richiusa la porta e ha avvisato il 113.

Nella notte le volanti, verso le 2.40, sono invece arrivate i in via Morigi per un furto all’interno del bar A1. Il proprietario del bar si trovava in un locale adiacente insieme ad amici. Ha udito dei rumori provenire dal suo bar e immediatamente si è recato all’esterno notando che era stata forzata la porta d’ingresso e rubato il fondo cassa: 20 euro.