Auto prese di mira dai ladri: 4 "colpi" in una notte, rubati telefoni e occhiali da sole

Furti sulle auto in sosta: la scorsa notte le Volanti sono intervenuti in diverse zone della città.

In via Ausiglio i malviventi hanno preso di mira due vetture parcheggiate in strada. Il copione è sempre lo stesso: il ladro rompe il finestrino e rovista nell'abitacolo sperando di trovare qualcosa di valore. Da una delle due auto è stato portato via un cellulare.

La stessa sorte è toccata a un’automobile parcheggiata in borgo Santa Caterina. Anche in questo caso il proprietario, prima di contattare il 113, ha trovato il vetro anteriore della sua Honda in frantumi, per poi accorgersi del furto di un paio di occhiali da sole che si trovavano nell'abitacolo. In piazzale Rondani è stato preso di mira un suv: il bottino è un paio di occhiali da sole RayBan.

Sono in corso gli accertamenti della polizia, che consiglia di non lasciare oggetti sulla propria auto, specialmente se di valore (anche solo in apparenza), come telefoni cellulari, occhiali, capi di abbigliamento e ovviamente borse o portafogli. La polizia sconsiglia di lasciare nei veicoli anche borse da lavoro o valige, anche solo per breve tempo. Anche il tempo di un caffè può essere determinante, fanno notare dalla Questura.