Strappa la collana ad una anziana: denunciato 25enne di Montechiarugolo

Ha avvicinato una anziana strappandole con violenza il collier che indossava. Poi la fuga a bordo di un'auto guidata da un complice. Ma è stata la buona memoria della sua vittima a beffarlo: la dettagliata descrizione fornita ai carabinieri, ha portato gli uomini dell'Arma sulle tracce di un 25enne residente a Montechiarugolo, con precedenti per reati specifici.

Lo scippo ha avuto come teatro Montecchio. Lo scorso 30 maggio una donna di 81 anni che stava percorrendo a piedi via Saragat è stata avvicinata da uno sconosciuto che le ha strappato dal collo il gioiello con crocefisso ed è fuggito, aiutato da un complice che lo attendeva su un'utilitaria scura. Subito allertati, i carabinieri di Montecchio hanno iniziato le ricerche del giovane, ben descritto dalla sua vittima. E sono risaliti al 25enne abitante a Montechiarugolo, notato spesso nell'ultimo periodo a Montecchio nei pressi del Sert, ubicato proprio in via Saragat. Quando le è stata mostrata una foto, l'anziana ha riconosciuto subito lo scippatore. E il 25enne è stato denunciato con l’accusa di furto con strappo. Le indagini ora proseguono per identificare il complice, chiamato a rispondere di concorso nello scippo.