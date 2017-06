Ruba un cellulare da un'auto in sosta nella notte: arrestato 20enne

Un 20enne italiano di origini etiopi, residente a Sorbolo (D.C.D. le iniziali) è stato arrestato nella notte in via Ildebrando Bocchi: è stato scoperto dalla polizia mentre rubava su un'auto in sosta. Poco prima di mezzanotte in via Bocchi si è sentito un rumore di vetri infranti. Un residente si è affacciato alla finestra e ha visto un giovane che rovistata dentro un'auto parcheggiata. Così ha chiamato la polizia.

Il ragazzo, dopo aver preso alcuni oggetti dal veicolo, è salito in sella a una bicicletta e si è allontanato ma il testimone ha riferito al 113 gli spostamenti del ladro, fermato poco dopo da una Volante.

Gli agenti hanno contattato il proprietario dell'auto, che ha scoperto che mancava un cellulare, trovato addosso al giovane fermato. Il ragazzo, su cui gravava già un foglio di via dalla città di Parma (provvedimento che non ha mai rispettato) e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto aggravato.



La polizia consiglia di non lasciare oggetti nell’abitacolo delle proprie auto, specialmente telefoni cellulari, occhiali, capi di abbigliamento e ovviamente borse o portafogli. Per gli stessi motivi è altresì sconsigliato di lasciare dentro ai veicoli anche borse da lavoro o valige, seppur per brevissimo periodi. Anche il tempo di un caffè può essere determinante, dicono dalla questura.