I carabinieri del Nas hanno denunciato per esercizio abusivo della professione un 28enne fidentino che nel corso dell'anno scolastico aveva prestato servizio in una scuola elementare paritaria di Salsomaggiore. L'uomo, nelle ore di educazione fisica svolgeva un'attività di "osservazione posturale" dei bambini. Giocando sull'equivoco: si spacciava per medico, ma è osteopata.