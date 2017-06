Nel rubarle la borsetta la scaraventa a terra e la trascina per diversi metri

E' uscita di mattina di casa in via Savani, e subito le si è avvicinato un uomo che ha afferrato la borsetta che portava sulla spalla. La reazione è stata pronta: ha provato a opporre resistenza allo scippo, ma il rapinatore non ha mollato la presa e a quel punto, utilizzando tutta la sua forza, ha scaraventato la donna, di origine moldava, a terra e l'ha trascinata per qualche metro. Fino a quando non è riuscito a fuggire col bottino. La donna ha riportato diverse escoriazioni ed è stata medicata dai militi del 118. Sul posto è intervenuta una squadra delle Volanti, che hanno iniziato le indagini per risalire all'identità dello scippatore.