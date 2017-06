È entrata in un negozio di via d'Azeglio per fare spesa di costumi e oggetti per la spiaggia. Ma non voleva pagare il conto. Così una sedicenne residente a Boretto ha riempito la borsa di capita abbigliamento e ha cercato di uscire ma è stata notata dalla titolare del negozio che la fermata. Ne è nata una colluttazione in cui la negoziante ha avuto la peggio finendo a terra mentre la ragazza ha cercato di fuggire. Sul posto però sono arrivati carabinieri del nucleo radiomobile che l'hanno arrestata per rapina impropria. La titolare del negozio, una cinese in stato interessante, è stata portata in ospedale per accertamenti