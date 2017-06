Estorce denaro a un anziano parmigiano con cui aveva avuto una relazione: arrestato dalla polizia un giovane macedone. Una storia nata come un'amicizia, poi sfociata in qualcosa di più è divenuta un inferno per un ottantenne abitante nel centro di Parma. Le richieste pressanti di denaro da parte del macedone erano accompagnate da minacce e dal ricatto di rivelare, attraverso fotografie, la loro relazione. Dopo una prima denuncia da parte dell'uomo il giovane non ha smesso. Anzi gli ha chiesto nuovamente soldi, ma ad attenderlo stavolta ha trovato gli uomini della sezione Antirapine della polizia, che lo hanno arrestato.