Prima il furto in piscina, poi "pazzi" acquisti con le carte del derubato: denunciato 49enne ligure

Ha forzato un armadietto in una piscina della città, rubando un borsone. Pochi giorni dopo, ha effettuato una serie di acquisti con il bancomat e la carta di credito del derubato. Ma la polizia lo ha individuato. Così un 49enne originario della Liguria è stato denunciato per furto pluriaggravato e utilizzo fraudolento di carte di credito.

Il 5 maggio scorso è sparito il borsone di un parmigiano che era andato in piscina e aveva riposto i suoi effetti personali in un armadietto, chiuso con il lucchetto. Un paio d'ore dopo aveva scoperto che i ganci dell'armadietto erano stati forzati: era sparito il borsone, che conteneva tra l'altro il portafogli con 115 euro, due orologi e le chiavi dell'auto. Tre giorni dopo (8 maggio) il parmigiano ha fatto denuncia in questura, aggiungendo che qualcuno aveva eseguito prelievi e fatto acquisti con il suo bancomat e la sua carta di credito, in un centro commerciale di Parma.

In particolare, con il bancomat erano stati effettuati due prelievi da 250 euro e un acquisto da 1.300 euro, mentre con la carta di credito risultavano 7 acquisti nell’arco di mezz’ora, per un importo totale di 2.350 euro.



Gli investigatori della Sezione Antirapine della questura hanno acquisito le immagini di videsorveglianza della piscina e dello sportello bancomat. Alla fine sono risaliti a un 49enne ligure, pluripregiudicato, con numerosi precedenti di polizia per rapine, furti (anche in abitazione) e porto abusivo di chiavi alterate e grimaldelli.