La scorsa notte, verso le 0,35, una Volante è intervenuta in strada Bassa dei Folli. Un uomo, rientrato in casa, aveva trovato la porta d’ingresso bloccata dall’interno. Solo grazie all’aiuto dei vigili del fuoco è riuscito ad entrare nell’appartamento, al secondo piano di una palazzina: ha così scoperto che i ladri avevano messo a soqquadro la casa e avevano danneggiato la porta d’ingresso e la finestra.



All'una e quarantacinque, la Volante è stata inviata in via Montebello. L’addetto al rifornimento del distributore automatico del latte ha notato due persone armeggiare. Quando hanno visto arrivare l'addetto, i due sono fuggiti verso via Bizzozero, facendo perdere le loro tracce. A questo punto l’uomo ha chiamato la polizia. Gli sconosciuti avevano solo danneggiato il distributore: non hanno fatto in tempo ad arrivare al contenitore del denaro.