Gli agenti del Nucleo commercio e servizi mirati della Municipale comminato una multa salata a un venditore abusivo di frutta in via Langhirano. Il venditore si trovava all'altezza della rotatoria di via Silvana Mangano. Dai controlli effettuati è risultato che il venditore, un 56enne residente in Lombardia, vendeva la frutta in forma itinerante su un autocarro privo di autorizzazione.

L'uomo è stato sanzionato con una multa di 118,30 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico, a cui si è aggiunta una multa di 5.164 euro (e il sequestro della merce) per l'esercizio senza autorizzazione del commercio itinerante.

La frutta sequestrata è stata depositata al Comando di polizia municipale, in attesa dei controlli sulla commestibilità da parte dell'Ausl.