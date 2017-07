Rubati 200 scatoloni di pantaloni e gilet a Fidenza: la refurtiva era in un casolare a Parma

Jeans e pantaloni rubati alla ditta "T'Amo" di Fidenza erano nascosti a Parma, nella zona di via Traversetolo. La refurtiva è stata scoperta dalla polizia, intervenuta attorno alle 10 di ieri in un casolare. Era stata infatti segnalata la presenza di materiale sospetto. Nel casolare c'erano più di 200 scatoloni che contenevano jeans e pantaloni etichettati: erano prodotti rubati alcuni giorni fa nel magazzino della ditta “T’Amo” a Fidenza.

Negli scatoloni c'erano 4498 paia di pantaloni da uomo e da donna, di diverse taglie, e 10 gilet da uomo.

Dopo i rilievi della Scientifica, i capi di abbigliamento sono stati restituiti al legittimo proprietario. La polizia indaga per scoprire chi abbia rubato la merce, nascondendola poi nel casolare.

Video: ecco dove erano stoccati gli scatoloni

