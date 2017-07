Estorce denaro agli ex datori di lavoro: arrestato 59enne

Un 59enne di origini sarde che vive a Langhirano è stato arrestato dai carabinieri per tentata estorsione. L'uomo, che per un periodo aveva lavorato in un'azienda agricola in zona, dopo essersi licenziato pretendeva altri soldi dai titolari, verso i quali indirizzava minacce sempre più pesanti. Ma all'appuntamento fissato per la "riscossione" del denaro preteso si sono presentati i carabinieri.