Via Repubblica, i ladri passano al setaccio i locali della parrocchia

Sono riusciti ad accedere forzando un ingresso secondario, hanno danneggiato le porte della sacrestia e dell’ufficio del parroco per poi recarsi negli ambienti della cantina e dell’ufficio parrocchiale. E hanno passato al setaccio i locali, mettendoli a soqquadro alla ricerca probabilmente di oggetti di valore. Che non hanno trovato: da un primo inventario non risulta mancare nulla del patrimonio della parrocchia di Sant’Antonio Abate di strada Repubblica 52, presa di mira dai soliti ignoti. Il tentato furto è andato in scena nella notte tra sabato e domenica e sulla vicenda sta indagando la polizia. .