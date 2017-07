Razzia alla Caffetteria Toschi: spariti anche 6mila euro di biglietti per il bus

"Chiuso per furto" campeggia desolatamente sulla saracinesca. Viale Toschi 32, la Caffetteria Toschi, dove l'allarme è scattato poco dopo le 4 della scorsa notte. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato, che ha ricostruito le mosse dei ladri: dopo essersi intrufolati passando da una finestra del retro del locale, i soliti ignoti hanno svuotato il registratore di cassa e messo a soqquadro tutto il locale. Bottino purtroppo consistente: 1000 euro in contante, tagliandi del “Gratta e Vinci” per circa 300 euro, titoli di viaggio Tep per oltre 6000 Euro e diversi tagliandi per la sosta urbana. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili.

Preso e denunciato, invece, un 35enne senegalese che ha provato a rubare una bottiglia di profumo all’interno del Coin di via Mazzini intorno alle 19.10 di ieri. L'uomo, C. E.H.M., residente a Parma, pregiudicato, era stato notato dagli addetti alla sorveglianza mentre, girovagando tra gli scaffali, aveva prelevato una bottiglia di profumo nascosta poi sotto la maglietta. Quando è uscito dal negozio senza pagare, è stato fermato dalla guardia giurata che ha allertato il 113.

Il senegalese è stato denunciato per Furto Aggravato.